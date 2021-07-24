В Черкасской области мужчина ежедневно возит собак мотоциклом на прогулки

Такие прогулки собаки любят больше, чем лакомиться мясом.

В коляске мотоцикла или в багажнике автомобиля возит каждый день на прогулки своих пятерых собак житель Балаклеи, что на Черкасщине, Алексей Панасенко.

Об этом информирует Суспильное.

Мужчина рассказал, что такие прогулки собаки любят больше, чем лакомиться мясом.

По его словам, самый любимый маршрут животных — река или лес. Они сидят в машине, только хозяин к ней подходит:

"Когда я начинаю ехать — окна открыты, они мордочки свои в окна выставляют. Если я еду задним ходом, уже без команды ложатся, чтобы мне было видно дорогу позади".

Овчарок зовут Джесси, Устина и Росси, клички такс — Космос и Леси. Все между собой дружат:

"У нас никогда нет никаких столкновений. Когда щенку Джесси не хватало молока, Леси кормила его и трех своих щенков, несмотря на то, что она такса, а щенок — овчарка", — рассказал хозяин.

Каждая овчарка и такса приучена к своему месту в транспорте.

"Командир экипажа — такса Космос, Джесси с Устина по центру. Рося штурман, — впереди сидит. Леси — запасной пилот. Они любят, чтобы ветер обдувал шерсть. А затем в воде играют", — говорит мужчина.

Несмотря на занятость, работу или состояние здоровья мужчина везет животных к реке. По словам мужчины, овчарки и таксы без путешествий не живут и дня.

Как это происходит — смотрите в видео.

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