В Чернобыльском заповеднике обнаружили гигантского жука: увидеть его можно только летом

Пиляр Смоляной / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Реклама

В Чернобыльском Радиационно-экологическом Биосферном Заповеднике сообщили, что со второй половины июля по сентябрь в лесах можно встретить настоящего великана среди насекомых – пилора смоляного. Это самый большой представитель семьи усачей в Европе, длина тела взрослого жука может достигать 6 см.

Об этом сообщает пресс-служба заповедника.

Распространенный пилар смоляной в Центральной и Южной Европе, на Кавказе, Турции, Северной Африке и Украине, а в горах встречается на высоте до 1000 м. Самцы отличаются очень длинными усиками и смоляно-бурой окраской, а самки – красновато-бурые с более короткими усиками

Реклама

Самки откладывают яйца в трещины коры мертвых или ослабленных сосен и елок. Личинки развиваются в древесине 2-4 года, могут достигать 10 см, сначала питаясь внутренним слоем коры, а затем прогрызая ход в толщину ствола, где зимуют и продолжают питание.

Пиляр, или усач-плотник, имеет полный цикл преобразования. Перед куклованием личинка поднимается к поверхностным слоям древесины и формирует "люльку", где превращается в куколку. Эта стадия длится около месяца, после чего молодой жук остается еще 10–15 дней в люльке, пока не затвердеют его хитиновые покровы, и только тогда он прогрызает летное отверстие и покидает дерево. Личинки легко заметить по большим лётным отверстиям диаметром до 1,5 см.

На личинок охотятся мелкие перепончатокрылые паразиты – наездники, откладывающие свои яйца внутрь тела будущего жука.

Экологи подчеркивают, что смоляной пиляра играет важную роль в природе: он помогает разлагать мертвую древесину, возвращая питательные вещества в почву и поддерживая баланс экосистемы.

Реклама

Ранее в заповедных лесах Чернобыльского заповедника обнаружили редкую лесную лилию, издавна имеющую легендарный статус.