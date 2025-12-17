В Чернобыльском заповеднике обнаружили новое гнездо редких орланов-белохвостов (фото)

Гнездо редких орланов-белохвостов / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Популяция орланов-белохвостов в Чернобыльской зоне отчуждения продолжает расти. Недавно ученые Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника обнаружили уже 17-е гнездо этого краснокнижного хищника.

Об этом сообщили в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике.

По словам представителей, поиски места гнездования начались еще в июле в районе села Куповате, где орнитологи заметили трех молодых птиц. Один из них летал неуверенно, что указывало на близость гнезда.

«Несмотря на внимательные поиски, найти гнездо тогда не удалось — густые летние листья в ольшанике скрыли все возможные ориентиры. Было принято решение вернуться осенью, когда крона деревьев откроет обзор и позволит более тщательно обследовать территорию. Такая тактика полностью оправдала себя: после повторного обхода гнездо удалось обнаружить», — сообщили в заповеднике.

Гнездо редких орланов-белохвостов / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Добавляют, что это уже 17-е подтвержденное гнездо орлана-белохвоста в пределах Чернобыльского заповедника.

«Это еще одно важное доказательство стабильности и расширения популяции этого редкого вида в регионе», — заверили представители заповедника.

На сегодняшний день орлан-белохвост имеет статус редкого вида и занесен в Красную книгу Украины, а также охраняется международными конвенциями. Общая численность популяции этих птиц в Украине оценивается орнитологами в 180–200 пар. Зона отчуждения остается одним из важнейших резерватов для сохранения этого великого хищника.

Гнездо редких орланов-белохвостов. / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

