- Дата публикации
-
- Категория
- Курьезы
- Количество просмотров
- 970
- Время на прочтение
- 1 мин
В Чернобыльском заповеднике обнаружили редкий "мифический" цветок (фото)
В заповедных лесах Чернобыльского заповедника обнаружили редкую лесную лилию, издавна имеющую легендарный статус. Ее цветение – редкое явление.
В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике во время полевых исследований зафиксировали редкую находку — цветущую лесную лилию. Это краснокнижное растение считается настоящей легендой лесов и очень редко встречается в природе.
Как сообщили в пресс-службе заповедника, цветок заметила ученая Ольга Бельская.
Она привлекла внимание своим изящным видом — словно бабочка, качающаяся среди папоротника.
Цветение - событие на годы
Лесная лилия – растение с очень медленным циклом развития. От прорастания семян до первого цветения проходит не менее четырех лет:
в первый год прорастают семена,
во второй — появляются первые листья и начинает формироваться луковица,
на третий год — вырастает побег и закладывается цветочная почка,
и только на четвертый – растение может зацвести.
После обнаружения первого экземпляра, специалисты продолжили поиск и нашли еще одну цветущую лилию, два отцветших экземпляра и семь вегетирующих растений, которые потенциально могут зацвести уже в следующем сезоне.
Сохранение редкого вида
Лесная лилия занесена в Красную книгу Украины и охраняется как сокращающийся в численности вид. Из-за медленного размножения растение чрезвычайно уязвимо к изменениям среды и вмешательству человека.
Обнаружение этого растения на территории заповедника свидетельствует о сохранении уникальных природных условий в зоне отчуждения, где без вмешательства постепенно восстанавливается биоразнообразие.
Ранее в Чернобыльском заповеднике в фотоловушку попал огромный хищник.