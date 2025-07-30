В Чернобыльском заповеднике обнаружили редкий "мифический" цветок (фото)

Лесная лилия / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

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В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике во время полевых исследований зафиксировали редкую находку — цветущую лесную лилию. Это краснокнижное растение считается настоящей легендой лесов и очень редко встречается в природе.

Как сообщили в пресс-службе заповедника, цветок заметила ученая Ольга Бельская.

Лесная лилия. / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Она привлекла внимание своим изящным видом — словно бабочка, качающаяся среди папоротника.

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Цветение - событие на годы

Лесная лилия – растение с очень медленным циклом развития. От прорастания семян до первого цветения проходит не менее четырех лет:

в первый год прорастают семена,

во второй — появляются первые листья и начинает формироваться луковица,

на третий год — вырастает побег и закладывается цветочная почка,

и только на четвертый – растение может зацвести.

Лесная лилия. / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

После обнаружения первого экземпляра, специалисты продолжили поиск и нашли еще одну цветущую лилию, два отцветших экземпляра и семь вегетирующих растений, которые потенциально могут зацвести уже в следующем сезоне.

Сохранение редкого вида

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Лесная лилия занесена в Красную книгу Украины и охраняется как сокращающийся в численности вид. Из-за медленного размножения растение чрезвычайно уязвимо к изменениям среды и вмешательству человека.

Лесная лилия. / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Обнаружение этого растения на территории заповедника свидетельствует о сохранении уникальных природных условий в зоне отчуждения, где без вмешательства постепенно восстанавливается биоразнообразие.

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