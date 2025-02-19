В Чернобыльской зоне появилось стадо диких коров: как они выживают без людей

Этот случай уникален для Украины: хотя генетически чернобыльские коровы не отличаются от домашних, их поведение значительно изменилось.

В Чернобыльском заповеднике появились дикие коровы, которые смогли приспособиться к условиям дикой природы. Ученые отмечают, что поведение этих животных напоминает диких туров, а их социальная структура обеспечивает эффективную защиту молодняка.

Об этом сообщили в zhenskiy.kyiv.ua.

В Чернобыльской зоне появилось стадо диких коров.

По словам старшего научного сотрудника заповедника Сергея Жилы, процесс одичания коров в Чернобыльской зоне продолжается с 2019 года. Животные стали избегать людей и транспорта, а сейчас часть стада уже привыкла к присутствию военных и даже подходит за едой.

Этот случай уникален для Украины: хотя генетически чернобыльские коровы не отличаются от домашних, их поведение значительно изменилось. Они сформировали сложную социальную структуру, помогающую выживать в дикой природе.

В начале года в стаде насчитывалось 20 особей: 10 коров, 8 быков и 2 телят. Стадом управляет альфа-самец, контролирующий процесс размножения и поддерживающий порядок среди быков. Конкуренция между самцами за лидерство иногда приводит к борьбе, но это только укрепляет стадо.

В Чернобыльской зоне появилось стадо диких коров.

Главным врагом коров в Чернобыльской зоне являются хищники: волки, рыси и медведи. Однако животные выработали эффективные механизмы защиты – они образуют защитные формации, в которых молодняк находится в центре, а взрослые особи защищают его извне.

Несмотря на холодные зимы, коровы успешно адаптировались к условиям. Сначала их подкармливали, но впоследствии было решено ввести естественный выпас. Зимой животные употребляют в пищу остатки травы, ветки и пырей, а также используют заброшенные сараи как укрытие.

Хотя выживание в экстремальных условиях – это вызов, животные постепенно приспосабливаются, проходя естественный отбор. Волки не представляют значительной угрозы, ведь коровы организуют эффективную защиту от нападений.