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В Чернобыльской зоне зафиксировали редкого птенца орлана-белохвоста
Фиксация здорового и активного птенца свидетельствует об успешном гнездовании и хороших условиях в заповеднике.
На территории Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника заметили редкую птицу — птенец орлана-белохвоста, занесенного в Красную книгу Украины.
Об этом сообщила пресс-служба заповедника.
В начале мая специалисты обследовали гнездовой участок, где зафиксировали птенец орлана. По словам орнитолога Сергея Домашевского, молодая птица сидела на ветке рядом с гнездом. Его оперение уже полностью сформировано, что свидетельствует о близком периоде вылета.
"При благоприятных условиях птенцы могут покидать гнездо уже через 10-14 недель после вылупления", - объясняют в заповеднике.
Даже после первого полета молодые орланы некоторое время остаются возле гнезда и возвращаются к родителям. Окончательно они отделяются осенью, начиная самостоятельную жизнь.
Такие наблюдения являются важнейшей частью мониторинга состояния популяции этого редкого вида. Фиксация здорового и активного птенца свидетельствует об успешном гнездовании и хороших условиях в заповеднике.
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