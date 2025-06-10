В Чернобыльской зоне зафиксировали редкого птенца орлана-белохвоста

Орлан-белохвост. / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Реклама

На территории Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника заметили редкую птицу — птенец орлана-белохвоста, занесенного в Красную книгу Украины.

Об этом сообщила пресс-служба заповедника.

Орлан-белохвост. / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

В начале мая специалисты обследовали гнездовой участок, где зафиксировали птенец орлана. По словам орнитолога Сергея Домашевского, молодая птица сидела на ветке рядом с гнездом. Его оперение уже полностью сформировано, что свидетельствует о близком периоде вылета.

Реклама

"При благоприятных условиях птенцы могут покидать гнездо уже через 10-14 недель после вылупления", - объясняют в заповеднике.

Даже после первого полета молодые орланы некоторое время остаются возле гнезда и возвращаются к родителям. Окончательно они отделяются осенью, начиная самостоятельную жизнь.

Такие наблюдения являются важнейшей частью мониторинга состояния популяции этого редкого вида. Фиксация здорового и активного птенца свидетельствует об успешном гнездовании и хороших условиях в заповеднике.

Ранее вблизи Чернобыля заметили редкого черного аиста.

Реклама