В Черногории соревнуются за титул "самого ленивого гражданина": какие правила (фото)

В Черногории продолжается конкурс за звание "самого ленивого гражданина".

Об этом пишет Reuters.

Сатирический конкурс ежегодно проходит в курортном поселке Брезна.

Рекорд лежа в 117 часов был установлен на соревнованиях в прошлом году. В этом году за титул борются семь участников. Они лежат на ковриках уже 21-й день и заявили, что полны решимости продолжать.

Конкурс "Самый ленивый гражданин Черногории" / Фото: reuters.com

"Все мы чувствуем себя хорошо, отлично, проблем со здоровьем нет, нас балуют, остается только лежать", — сказала 38-летняя чемпионка 2021 года Дубравка Аксич.

Организатор и владелица курорта Радоня Благоевич сказала, что конкурс был запущен в адриатической стране 12 лет назад, чтобы высмеять популярный миф, который называет черногорцев ленивыми.

Она сказала, что семь оставшихся с 21 на старте участников лежали без сна 463 часа.

Конкурс "Самый ленивый гражданин Черногории" / Фото: reuters.com

Правила предусматривают, что стояние или сидение считаются нарушением и основанием для немедленной дисквалификации, однако участникам разрешается каждые восемь часов выделять 10 минут на то, чтобы сходить в туалет.

Участники могут также читать и использовать мобильные телефоны и ноутбуки.

Конкурс "Самый ленивый гражданин Черногории" / Фото: reuters.com

23-летний Филипп Кнежевич, впервые принимающий участие в конкурсе из северного города Мойковац, сказал, что уверен в победе и получении приза в 1000 евро (1070 долларов США).

"У нас здесь есть все, что нам нужно, компания отличная, время летит быстро", — сказал он.

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