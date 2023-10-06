В Черногории завершился чемпионат по лени: кто победители и сколько дней они пролежали (фото)

В этом году участники отнеслись к остроумному соревнованию серьезнее, чем когда-либо раньше.

В Черногории завершился конкурс за звание "самого ленивого гражданина".

Об этом пишет Slovenia Posts.

Чемпионат по лежанию, который проводится в стране уже более десяти лет, в этом году отличился: двое победителей, в конце концов согласившихся разделить главный приз, оставались в горизонтальном положении 50 дней или почти 1200 часов. Для сравнения: предыдущий рекордсмен в 2021 году пролежал 117 часов или чуть менее пяти суток.

Конкурс "Самый ленивый гражданин Черногории" / Фото: reuters.com

В этом году в соревнованиях приняли участие 21 участник из Черногории, Сербии, Украины и России, а победителями и рекордсменами стали 23-летние черногорцы Лидия Маркович и Филипп Кнежевич.

Поскольку ни один из них не был готов сдаться и подняться, они договорились встать вместе и разделить приз в тысячу евро. При этом организаторы заявили, что Кнежевич оставил медиа-победу Лидии Маркович.

Интересно, что родители Лидии раньше сами предлагали дать ей 1000 евро, чтобы она перестала лежать. Но девушка отказалась.

Правила конкурса позволяли участникам питаться три раза в день и пользоваться туалетом каждые восемь часов.

После этого марафона организаторы уже заявили, что в следующем году ужесточат правила.

Напомним, недавно в Лондоне состоялся первый в мире конкурс красоты без макияжа. Конкурсанткам было запрещено пользоваться даже блеском для губ.

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