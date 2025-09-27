В Черном море нашли легендарную Nokia: что произошло с телефоном за 15 лет в воде (фото)

Найденный телефон. Фото: TikTok

Блогер наткнулся на уникальную находку во время погружения в Черном море. На дне он поднял старый мобильный телефон, который пролежал под водой примерно 15 лет.

Об этом рассказал автор популярного TikTok-канала «Подземное Сафари».

Чтобы показать подписчикам состояние устройства, блогер устроил своеобразную «распаковку». Телефон был покрыт грязью и имел неприятный запах, однако его чехол чудом сохранился. Из-за окисления замка открыть его руками или отверткой не удалось — пришлось использовать плоскогубцы.

Внутри оказалась Nokia 1100 — одна из самых массовых моделей в мире, выпущенная в 2003 году тиражом около 250 миллионов. Вместе с телефоном сохранилась и SIM-карта SimSim от UMC, популярная в Украине в 2000-х.

Найденный телефон. Фото: TikTok

«У вас или у ваших родителей точно такой был», — пошутил блогер в видео. Он добавил, что достать SIM-карту было непросто, однако ему это удалось.

В комментариях подписчики активно реагировали на находку. Кто-то посоветовал: «А поставь его на зарядку, может, еще походе». Другой в шутку предположил: «А хозяин похода до сих пор в море где-то». Еще один пользователь вспомнил о легендарной выносливости батареи: «Я бы офигел, если бы у него осталась еще одна палка для зарядки».

