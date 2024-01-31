В день свадьбы мама узнала, что невеста сына – ее родная дочь

Китаянка была в шоке, когда в день свадьбы сына обнаружила, что невеста была ее дочерью.

Об этом пишет Times Now News.

Инцидент произошел в Сучжоу, провинция Цзянсу. "Свекровь" заметила на руке своей новоиспеченной невестки родинку, похожую на ту, которая была у ее дочери, с которой ее разлучили много лет назад.

Это побудило женщину спросить родителей невесты, была ли их дочь усыновлена, и они подтвердили, объяснив, что нашли ее на обочине дороги 20 лет назад.

Услышав эту историю, невеста расплакалась. Момент встречи с биологической матерью она описала как "счастливее самого дня свадьбы".

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После всей суеты свадьба действительно состоялась, но только после того, как было установлено, что между женихом и невестой нет биологической связи. Это потому, что жених, к счастью, тоже был усыновлен и, следовательно, влюбленные не были кровными родственниками. Сообщается, что женщина решила усыновить сына после многих лет поисков давно потерянной дочери.

Гости свадьбы пожелали семье всего наилучшего в этот вдвойне радостный день.

Напомним, мужчина умер через несколько минут после того, как сказал "да" на свадьбе. Праздник мечты в мгновение превратился в ужас.

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