В день свадьбы мама узнала, что невеста сына – ее родная дочь

Никто не ожидал такого поворота событий.
Китаянка была в шоке, когда в день свадьбы сына обнаружила, что невеста была ее дочерью.
Об этом пишет Times Now News.
Инцидент произошел в Сучжоу, провинция Цзянсу. "Свекровь" заметила на руке своей новоиспеченной невестки родинку, похожую на ту, которая была у ее дочери, с которой ее разлучили много лет назад.
Это побудило женщину спросить родителей невесты, была ли их дочь усыновлена, и они подтвердили, объяснив, что нашли ее на обочине дороги 20 лет назад.
Услышав эту историю, невеста расплакалась. Момент встречи с биологической матерью она описала как "счастливее самого дня свадьбы".
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После всей суеты свадьба действительно состоялась, но только после того, как было установлено, что между женихом и невестой нет биологической связи. Это потому, что жених, к счастью, тоже был усыновлен и, следовательно, влюбленные не были кровными родственниками. Сообщается, что женщина решила усыновить сына после многих лет поисков давно потерянной дочери.
Гости свадьбы пожелали семье всего наилучшего в этот вдвойне радостный день.
Напомним, мужчина умер через несколько минут после того, как сказал "да" на свадьбе. Праздник мечты в мгновение превратился в ужас.
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