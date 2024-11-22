В детском саду украли 18 пар обуви малышей: все были шокированы, кто оказался вором — фото

Полицейские установили камеры наблюдения, чтобы докопаться до сути воровства, и в конце концов разоблачили виновника.

В Японии разоблачили вора обуви в детском саду.

Об этом пишет The Guardian.

Полиция и персонал сначала были озадачены, когда из заведения начала исчезать обувь, не в последнюю очередь из-за того, что кражи совершались по одному ботинку, а не парами.

Не имея возможности докопаться до сути, полиция установила три камеры наблюдения в надежде, что вор нанесет новый удар. Затем, когда в ночь на 11 ноября из детского сада исчез один ботинок, следователи просеяли записи с камер, считая, что наконец-то поймали подозреваемого в краже обуви с поличным.

Виновник, однако, оказался четырехлапым, с оранжево-коричневым мехом и острыми когтями.

Ласка украла обувь в детском саду / Фото: +RKB

Записи с камер наблюдения показали, что ласка появилась из-за стены накануне вечером, приблизилась к шкафам, где хранилась детская обувь, и убежала с одним белым ботинком в пасти – и все это в течение примерно 10 секунд.

Ласка украла обувь в детском саду / Фото: +RKB

Заведующая детским садом обратилась в полицию в начале ноября после того, как исчезло 15 пар обуви, принадлежавших 10 детям. На следующий день исчезли еще три, а остальная обувь, которую дети носят только в помещении, была разбросана по полу.

"Мы очень волновались, но теперь, когда мы знаем, что это было животное, мы чувствуем облегчение", – сказал один из работников детского сада.

Профессор Хироши Сасаки из Университета Чикуши Йогакуэн сказал, что ласка, укравшая обувь, вероятно, только что родила и, учитывая чувствительность животных к холоду, использовала обувь для выстилки гнезда на зиму.

Однако местонахождение обуви остается неизвестным, и детский центр надеется предотвратить повторение инцидентов, накрывая каморки сетками на ночь, как он это назвал "мерой по предотвращению преступлений".

Напомним, мужчина разрешил змее съесть себя заживо и записал все на камеру. Вскоре он обо всем пожалел.

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