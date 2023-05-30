В дикой природе заметили редкую гигантскую панду-альбиноса: как она выглядит (фото)

Панда-альбинос, считаемая единственной в своем роде, замечена в дикой природе.

Ее обнаружили эксперты по пандам из Национального природного заповедника "Волонг" в провинции Сычуань на юго-западе Китая, передает dailystar.co.uk.

Животное живет среди 150 обычных панд, все из которых стандартны черно-белые.

Согласно кадрам камер наблюдения, животное с белым мехом, когтями и красными глазами.

Панда-альбинос / Фото: Wolong National Nature Reserve

Руководители заповедника заявили, что панда, похоже, здорова и ей около пяти или шести лет.

Панда-альбинос / Фото: Wolong National Nature Reserve

К слову, эта панда впервые была зафиксирована камерами видеонаблюдения еще в апреле в 2019 году на высоте около 2000 метров. С тех пор специальная команда следит за пандой и изучает ее ежедневные движения с помощью активируемых камер.

Камеры также сняли, как животное рвется на огромное дерево, вероятно, в поисках пищи.

Исследователь Школы наук о жизни Пекинского университета Ли Шен заявил, что это первая панда-альбинос, зарегистрированная в дикой природе.

"До сих пор неясно, будет ли его ген унаследован и устойчиво передаваться в популяции малых панд. Необходимы дополнительные исследования", — сказал профессор.

Гигантская панда — обитающий в Китае вид и считающийся национальным достоянием страны — занесен в Красный список МСОП как "уязвимый".

Согласно отчету Китая о биоразнообразии за 2021 год, в дикой природе обитает около 1860 гигантских панд, но среди них существует лишь одна известная панда-альбинос.

Напомним, не так давно в Индии в доме пары нашли ультраредкую кобру-альбиноса. Пресмыкающийся оказался в доме из-за сильного дождя.

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