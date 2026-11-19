В Днепре мужчина запускал петарды в доме

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В Днепре мужчина устроил подрыв петард на девятом этаже жилого дома. Материалы по этому инциденту рассмотрел Самарский районный суд города.

Об этом сообщает «Судебно-юридическая газета».

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В Днепре мужчина запускал петарды в доме: как его наказали

Как установил суд, правонарушение произошло 28 мая 2026 в 12:30. Находясь на лестничной площадке девятого этажа многоэтажки, мужчина использовал пиротехнические изделия — петарды «CORSAR».

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Поскольку это прямо противоречит ограничениям военного положения и положению Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины об использовании и обращении пиротехнических изделий» № 3039-ІХ, мужчину привлекли к ответственности.

На рассмотрение дела фигурант не пришел. Никаких объяснений своего отсутствия или документов в подтверждение уважительных причин он не предоставил, равно как и не посылал ходатайств о переносе слушания. Поэтому судья провел рассмотрение при отсутствии лица, которое привлекали к административной ответственности.

За пренебрежение правилами производства, хранения, транспортировки, торговли и применения пиротехники ответственность предусмотрена частью 1 статьи 195-6 КУоАП. Аргументами в пользу виновности днепрянина для суда стали протокол об админправонарушении, рапорт, собранные объяснения и другие материалы дела.

По итогам рассмотрения дела №206/4031/26, мужчину признали виновным по ч. 1 ст. 195-6 КУоАП. Ему назначили взыскание в размере 60 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан — то есть 1 020 гривен. Кроме того, постановлено конфисковать сами пиротехнические изделия и взыскать с нарушителя в пользу государства 665 гривен судебного сбора.

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Если же мужчина не заплатит штраф в срок, его удвоят.

Инциденты: последние новости

Напомним, летом в Киеве в один из лицеев зашел дезориентированный мужчина с ножом, утверждавший, что его якобы преследуют неизвестные. Охранник сразу отвлек его внимание на себя и уговорил положить нож, но через несколько минут посетитель снова занервничал, оттолкнул охранника и попытался прорваться по коридору заведения.

Сотрудники «Муниципальной охраны» заблокировали его передвижение и удерживали ситуацию под контролем до прибытия группы оперативного реагирования и полиции.

Полицейские изъяли нож, а на место происшествия прибыли следственно-оперативная группа и скорая помощь. После медицинского осмотра мужчину госпитализировали в профильную больницу для предоставления специализированной помощи.

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