В Днепре появилась маршрутка с гирляндами и Снегурочкой за рулем (фото)

Водитель пытается радовать горожан.
В Днепре водитель автобуса №18 украсила транспортное средство гирляндами, "дождиком" и бабочками.
Об этом сообщает издание " Информатор".
Особенно красивый и новогодний вид имеет автобус вечером, когда включаются разноцветные гирлянды. Женщина решила украсить свое рабочее место, чтобы радовать пассажиров.
Впрочем, на этом фантазия женщины не кончилась. Именно поэтому она оделась в костюм принцессы-Снегурочки. Так водитель пытается радовать горожан. По ее словам, пассажиры удивляются, когда видят ее и попадают в "новогодний автобус". Впрочем, недовольных нет.
Как сообщалось, село Настасов в Тернопольской области брали в девятикилометровую гирлянду. Праздничные иллюминации превратили Анастасов в новогоднюю сказку: хаты с хлевами светятся, ангелы с колодцами мерцают, сельские дороги словно большие магистрали совпадают в центр, где горят разными огоньками новогодняя елка и рождественская шопка.
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