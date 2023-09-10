В Днепре в одном из супермаркетов заметили змею: видео

Вечером в субботу, 9 сентября, в одном из супермаркетов города Днепра покупатели заметили неожиданного посетителя. В тележке для продуктов лежал гигантский питон.

Видео опубликовали местные Telegram-каналы.

Как видно на опубликованных кадрах, рядом с пресмыкающимся в тележке лежат большие пластиковые бутылки с напитками. Хозяин этого экзотического домашнего любимца, прихватившего его с собой на прогулку в магазин, по-видимому, отошел за другими покупками.

В подписи к видео уточнили, что покупатель с питоном посетил супермаркет на бульваре Славы в жилом массиве Победа.

В комментариях к опубликованному видео на появление змеи в супермаркете отреагировали шутками. Кто-то написал, что питона трудно прокормить, потому его сдали в магазин, другой шутник поинтересовался, кто забыл в супермаркете свою жену.

В Днепре в одном из супермаркетов заметили змею

Как сообщает Днепровская панорама, в этом жилом массиве не впервые встречают питона на прогулке. Громадную змею иногда выгуливают в Прибрежном сквере и даже купают в фонтане. Вероятно, это один и тот же домашний любимец.

Напомним, ранее в одном из автобусов Киева был замечен молодой человек, который перевозил в общественном транспорте питона на шее.

Читайте также: