В дом мужчины проник вор: почему он запретил преследовать его и разрешил сбежать с награбленным

Он сказал охранникам, чтобы они оставили его в покое.

Южноафриканская охранная фирма сообщила, что команды были отправлены в дом, в котором сработала тревожная сигнализация, вызванная обезьяной-воровкой.

Об этом пишет UPI.

Охранная компания Mi7 National Group сообщила, что на следующий день после Рождества в ее диспетчерскую поступило несколько сигналов тревоги из дома в Нортдейле.

"Под впечатлением, что клиент, по-видимому, попал в беду, несколько подразделений были немедленно отправлены в дом", — говорится в сообщении. "По прибытии первой команды клиент сообщил, что обезьяна проникла в дом и похитила пульт с тревожной кнопкой".

Обезьяна сбежала с пультом, а компания продолжала получать тревожные сигналы, пока примат не оказался вне зоны действия приемника.

"В необычном повороте событий клиент решил не поручать нашим командам преследовать преступника и позволил ему скрыться с награбленным", — написали представители компании.

Напомним, неуклюжая воровка не смогла угнать авто и насмешила владельца. Механическая коробка передач поставила ее в тупик.

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