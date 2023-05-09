В доме пары нашли ультраредкую кобру-альбиноса: как она выглядит – фото

В Индии после ливней в городе Коимбатуре в один дом занесло массивную ядовитую змею-альбиноса.

Об этом пишет dailystar.co.uk со ссылкой на местную благотворительную организацию по защите животных.

Жители были шокированы после того, как обнаружили в своем доме полутораметровую ультраредкую кобру. Фонд охраны дикой природы (WNCT) был вызван в собственность вскоре после того, как змея была замечена, и благотворительная организация направила профессионального змеелова.

Кобра-альбинос / Фото: dailystar.co.uk

Индийская кобра, известная как "Наджа Наджа", является одним из видов змей "большой четверки". От ее укуса страдает больше всего людей в Южной Азии.

Они представляют серьезную угрозу для человека, поскольку несут в себе смертельный яд, который может вызвать паралич и даже смерть, если не оказать своевременной помощи.

"Очень важно обращаться с этими змеями с большой осторожностью и опытом, поскольку любая ошибка может привести к серьезным последствиям", — говорится в сообщении WNCT в Facebook об инциденте.

Альбинизм – это состояние, которое проявляется в недостатке пигмента меланина, что приводит к тому, что у организмов появляются белые волосы, перья, кожа или чешуя, а в некоторых случаях – розовые глаза. Заболевание встречается во всем животном мире, прежде всего у птиц, рептилий и земноводных, реже у млекопитающих, включая человека.

После того, как змею забрали из дома, представители WNCT заявили, что передали массивного пресмыкающегося чиновникам лесного отдела Коимбатуры. Его эксперты оценили состояние здоровья змеи и выпустили ее в лес.

Напомним, в США женщина приобрела дом мечты и была шокирована мерзкой находкой. Ее дом кишел огромными змеями, ползающими по стенам.

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