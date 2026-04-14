В доме во время ремонта нашли тело ребенка, завернутое в газету 1910 года: жуткие подробности

В Британии расследуют загадочную смерть младенца

Реклама

В городе Бишоп-Окленд, графство Дарем, в Великобритании во время ремонта дома еще в июле 2024 года обнаружили жуткую находку. Под полом было тело ребенка, завернутое в газету 1910 года. Сейчас экспертиза показала, что ребенок мог умереть еще в 18-19 веке.

Об этом пишет mirror.co.uk.

Что известно о загадочной находке в Британии

Как стало известно во время судебного расследования, скелет младенца, найденный в квартире на верхнем этаже с веревкой, обмотанной вокруг шеи, мог принадлежать мальчику, рожденному еще в 1726 году, хотя вопросы о причинах смерти ребенка остаются без ответа.

Реклама

Остается загадкой, как ребенок оказался завернутым в газету 1910 года. Коронеру сообщили, что с помощью ДНК-анализа было подтверждено, что останки принадлежат мальчику.

Ребенок родился доношенным, однако установить, родился ли он мертвым или умер при подозрительных обстоятельствах, не удалось. Сотрудница коронера Стефани Клаф отметила, что ребенка нашли с веревкой, обмотанной вокруг шеи трижды, с узлом и еще одной петлей.

Во время расследования было сообщено: «Казалось, что вокруг шеи ребенка был обмотан тонкий материал, похожий на веревку». Скелет был завернут в газету под названием «The Umpire» с датой июня 1910 года.

«The Umpire» — британская воскресная газета, основанная в Манчестере в 1884 году. В выпуске, в котором нашли младенца, наверняка содержались новости о смерти короля Эдуарда VII, произошедшей месяцем ранее и повлекшей конституционный кризис. Это была газета, стоившая один пенни, лозунгом которой было: «Без страха и предвзятости».

Реклама

Мальчик мог умереть между 1726-м и 1812 годом

Госпожа Клаф сообщила на открытии следствия, что, несмотря на радиоуглеродное датирование и анализ ДНК, установить точную дату жизни ребенка не удалось. Однако считается, что это был период между 1726-м и 1812 годом.

Как стало известно во время следствия, один из видов радиоуглеродного датирования показал, что ребенок родился до первых испытаний атомной бомбы в Нью-Мексико 16 июня 1945 года.

2 августа в Королевской больнице Виктории в Ньюкасле доктор Луис Мулкахи вместе с судебным антропологом провел вскрытие. Причину смерти ребенка определили как «не установленную».

Образцы ДНК подтвердили, что это был доношенный плод мужского пола на сроке от 38 до 40 недель. В ходе расследования было сообщено, что невозможно установить, родился ли ребенок мертвым, но он «не был живым во время ядерной эры».

Реклама

Мальчика похоронят на местном кладбище

Полиция графства Дарем и Совет графства Дарем сейчас организуют захоронение младенца на городском кладбище Бишоп-Окленд в понедельник, 27 апреля.

Расследование смерти ребенка продолжается.