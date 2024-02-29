В древнем кладе обнаружили изделия из металла, которого не существует на Земле

Среди золотых изделий знаменитого клада Вильены, найденного 60 лет назад на территории современной испанской провинции Аликанте, исследователи обнаружили два предмета, выкованные из железа упавших с неба метеоритов. Возраст этих археологических находок — более 3000 лет, они относятся к так называемой Иберийской бронзовой эпохе.

Об этом сообщает Science Alert.

Открытие, сделанное руководителем Департамента сохранения Национального археологического музея Испании Сальвадором Ровирой-Ллоренсом, свидетельствует о том, что технология и методы обработки металла на территории Пиренейского полуострова в те давние времена были намного совершеннее, чем считалось ранее.

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Клад Вильены, названный так по названию города, возле которого он найден, состоит из 66 предметов, преимущественно золотых. Он был обнаружен в 1963 году и считается одним из важнейших во всей Европе. Однако определить возраст коллекции было сложно через два предмета: небольшую полую полусферу, которая, как полагают, являлась частью скипетра или рукоятки меча, и простой браслет. Оба имеют то, что археологи описали как "железистый" вид, то есть они, кажется, сделаны из железа.

Но на Пиренейском полуострове железный век, в котором расплавленное железо начало заменять бронзу, начался примерно в 850 году до нашей эры. Проблема в том, что золотые материалы были датированы между 1500 и 1200 до нашей эры. Поэтому происхождение двух объектов походило на решение головоломки.

Исследователи предположили, что железные артефакты были сделаны из метеоритного материала. Известно, что железо из метеоритов имеет гораздо большее содержание никеля, чем железо, добываемое в недрах нашей планеты. После того, как образцы обоих артефактов отдали для проверки на содержание никеля, это предположение подтвердилось.

"Полученные данные свидетельствуют о том, что сфера и браслет из сокровищ Вильены являются первыми двумя предметами, которые можно отнести к метеоритному железу на Пиренейском полуострове", — сообщили исследователи в недавно опубликованной статье.

Из-за того, что объекты сильно повреждены коррозией, результаты еще недостаточно убедительны. Но новые неинвазивные методы, которые применимы к объектам, помогут получить более детальный набор данных, чтобы подтвердить предварительные выводы, утверждают ученые.

Напомним, ранее в Нидерландах историк Лоренцо Руйтер с помощью металлоискателя обнаружил средневековый клад из золота и серебра в болоте.

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