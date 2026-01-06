В древней Библии нашли загадочное пророчество о "завершении эпохи человечества"

В Библии нашли пророчество о будущем мира / © unsplash.com

В Библии 1818 года выпуска нашли загадочное пророчество о новом этапе для мира.

Об этом пишет dailymail.co.uk.

Столетняя библейская хронология свидетельствует о том, что мы живем в переломный год, когда человечество вступает в эру божественного суда, обновления или перезагрузки.

Такой анализ в соцсетях опубликовала Кайла Годгинс. Она отметила, что в Библии, изданной в 1818 году, которая содержит Ветхий и Новый Заветы, а также Апокрифы, содержится пророчество о новом этапе в развитии мира.

Согласно Библии, мир возник в 4004 году до н. э. В ней указано 3974 года от Адама до Христа, а также еще 1815 лет от рождения Христа до года издания Библии.

Вместе эти цифры составляют 5789 лет от Сотворения мира до начала 19 века.

Затем Годгинс расширила подсчет, включив годы с момента печати Библии, и получил примерно 6000 лет, что некоторые интерпретируют как знак завершения нынешней эпохи человечества.

В некоторых еврейских и христианских традициях история рассматривается как семичастная структура, по образцу семи дней Сотворения мира.

В этой структуре мир переживает шесть «дней», или 6000 лет, человеческого труда и беспорядков, за которыми следует седьмой «день» отдыха, который часто ассоциируется с мессианским или тысячелетним царствованием.

Достижение конца шестого «дня» считается важным поворотным моментом, знаменующим конец нынешней эпохи человечества и начало новой, управляемой Богом фазы.

Сторонники теории утверждают, что она не предполагает внезапного уничтожения планеты, а скорее драматический переход.

Некоторые описывают это как конец эпохи человеческого господства.

Другие формулируют это более размыто, предполагая большие глобальные потрясения, моральный расчет или духовную трансформацию, а не отдельное катастрофическое событие.

Однако библейские ученые призывают к осторожности при интерпретации хронологии.

Большинство подчеркивает, что дата сотворения мира, напечатанная в старых Библиях, отражает одну из исторических интерпретаций, а не общепринятую доктрину.

Дату сотворения мира установил Джеймс Ашер, ирландский архиепископ 17 века и известный библейский ученый, прославившийся своей хронологией Ашера — детальным расчетом, датирующим сотворение мира в Библии 4004 годом до нашей эры.

Тщательно добавив продолжительность жизни библейских персонажей, возраст патриархов и ключевые события, такие как Потоп, Ашер определил, что Сотворение произошло в 4004 году до н. э., даже назначив конкретный день, 23 октября, как начало первого «дня» мира.

Спустя столетия, Библии, изданные в 18 и 19 веках, включая издание 1818 года, представленное в вирусном видео, содержали хронологические таблицы, составленные на основе работы Ашера.

Современная теология в целом рассматривает хронологию Ашера как символическую, а не буквальную.