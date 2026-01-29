- Дата публикации
В Дубае появится дорога, вымощенная золотом
Новая улица в роскошном городе В ОАЭ должна стать частью нового Золотого района Дубая.
В городе Дубаи в Объединенных Арабских Эмиратах, который славится роскошной жизнью, должна появиться улица, которая будет фактически вымощена золотом.
Об этом сообщает Euronews Travelсо ссылкой на сообщение пресс-службы городских властей.
Эта улица, которая должна стать частью нового Золотого района Дубая, будет «построена с использованием золота», говорится в сообщении.
Застройщик, который стоит за проектом, не предоставил более подробной информации, как именно драгоценный металл будет использован при строительстве улицы. Дату открытия Золотой улицы также еще не сообщили.
Золотой квартал Дубая — это ребрендинг нынешнего Золотого рынка города. В этом районе расположено около 1000 розничных торговцев, которые продают золото и ювелирные изделия.
«Золото глубоко вплетено в культурную и коммерческую ткань Дубая, символизируя наше наследие, процветание и неизменный дух предпринимательства», — сказал Ахмед Аль Хаджа, генеральный директор Dubai Festivals and Retail Establishment (DFRE), входящего в состав Департамента экономики и туризма Дубая.
По данным Дубайского медиа-офиса, ОАЭ является вторым по величине в мире местом торговли физическим золотом, экспортировав золота на сумму 53,41 миллиарда долларов в 2024-2025 годах.
