В Дубае появится дорога, вымощенная золотом

Новая улица в роскошном городе В ОАЭ должна стать частью нового Золотого района Дубая.

Золото

Золото / © Pixabay

В городе Дубаи в Объединенных Арабских Эмиратах, который славится роскошной жизнью, должна появиться улица, которая будет фактически вымощена золотом.

Об этом сообщает Euronews Travelсо ссылкой на сообщение пресс-службы городских властей.

Эта улица, которая должна стать частью нового Золотого района Дубая, будет «построена с использованием золота», говорится в сообщении.

Застройщик, который стоит за проектом, не предоставил более подробной информации, как именно драгоценный металл будет использован при строительстве улицы. Дату открытия Золотой улицы также еще не сообщили.

Золотой квартал Дубая — это ребрендинг нынешнего Золотого рынка города. В этом районе расположено около 1000 розничных торговцев, которые продают золото и ювелирные изделия.

«Золото глубоко вплетено в культурную и коммерческую ткань Дубая, символизируя наше наследие, процветание и неизменный дух предпринимательства», — сказал Ахмед Аль Хаджа, генеральный директор Dubai Festivals and Retail Establishment (DFRE), входящего в состав Департамента экономики и туризма Дубая.

По данным Дубайского медиа-офиса, ОАЭ является вторым по величине в мире местом торговли физическим золотом, экспортировав золота на сумму 53,41 миллиарда долларов в 2024-2025 годах.

Напомним, в США участок дороги во Флориде, который соединяет аэропорт с резиденцией президента Дональда Трампа Мар-а-Лаго, торжественно переименовали в его честь.

