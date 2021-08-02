В Джакарте после трех недель лечения от коронавируса выздоравливают редкие суматранские тигры

В Джакарте после трех недель лечения от коронавируса выздоравливают редкие суматранские тигры

В начале июля у тигров заметили одышку, чихание и насморк. У хищников также пропал аппетит.

В Индии два редких суматранских тигра из зоопарка Рагунан в Джакарте выздоравливают после более трех недель лечения от COVID-19.

Об этом сообщает The Associated Press.

Отмечается, что у девятилетнего Тино 9 июля заметили одышку, чихание и насморк. Хищник также потерял аппетит. Двумя днями позже у 12-летнего Хари появились те же симптомы.

"Были взяты мазки и результаты оказались положительными на COVID-19", — отметила представительница Агентства парков и лесного хозяйства Джакарты Сюзи Марситавати.

Также читайте Катастрофическая ситуация с коронавирусом в Индии: в зоопарке заболели даже дикие животные

Тиграм сразу начали вводить антибиотики, антигистаминные, противовоспалительные препараты и поливитамины. Через 10-12 дней им стало лучше, и теперь они выздоравливают под наблюдением сотрудников зоопарка.

"Их состояние сейчас стабильное, аппетит вернулся и они стали активными", — рассказала Марситавати.

Она также добавила, что правительство Джакарты до сих пор пытается выяснить, как тигры "подхватили" инфекцию, поскольку зоопарк был закрыт из-за карантинных ограничений. По словам Марситавати, больных среди надзирателей и других сотрудников зоопарка не было.

Суматранские тигры представляют подвид тигров, который находится под угрозой исчезновения.

Ранее в Индии в зоопарке города Хайдарабад на юге страны COVID-19 обнаружили у восьми львов.

Малайский тигрица заболела коронавирусом: страшна ли болезнь животным

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку