В Эгейском море нашли затопленный корабль ВМС Британии: лайнер затонул более 100 лет назад (видео)

Греческие исследователи нашли на дне Эгейского моря британский океанский лайнер Arcadian, который 15 апреля 1917 года затонул после торпедной атаки немецкой подводной лодки. В результате кораблекрушения погибли 279 человек.

Об этом рассказал глава исследовательской группы Костас Токтаридис на своей странице в социальной сети Facebook.

Затонувшее судно было обнаружено с помощью подводного дрона у греческого острова Сифнос, на глубине 163 метров.

С помощью архивных документов исследователи установили, что Arcadian направлялся из Салоник в Александрию в сопровождении военного корабля. На момент кораблекрушения на борту лайнера находились 182 члена экипажа и 1155 военных.

Вечером 15 апреля лайнер заметила немецкая субмарина UC-74, на счету которой находились более 4 десятков потопленных кораблей, и атаковала британцев единственной торпедой.

"В 17:44 на Arcadian прогремел взрыв. Торпеда попала в правый борт корабля, между мостиком и фок-мачтой. Капитан Чарльз Уиллатс приказал остановить двигатели, включить сирену тревоги, а экипажу немедленно покинуть судно. Сам капитан остался на мостике", — пишет Токтаридис.

К счастью, за несколько минут до торпедной атаки экипаж и находившиеся на борту военные проходили обучение по эвакуации с корабля и большинство из них все еще было на палубе. Большинству людей удалось покинуть судно.

"Буквально через пять минут после попадания торпеды, когда нос Arcadian начал погружаться в воду, раздался громкий шум, судно резко взяло крен, а корма оторвалась", – рассказал исследователь.

На помощь людям пришел корабль сопровождения, а также находившиеся неподалеку места кораблекрушения французские военные корабли. В общей сложности удалось спасти 1058 человек, остальные 279 погибли в Эгейском море. Среди погибших 34 были членами экипажа, двое – гражданскими, десять – моряками ВМС Британии, а остальные солдатами и офицерами сухопутной армии.

Среди многих интересных историй людей, погибших или выживших на Arcadian выделяется судьба кочегара Томаса Трелфолла. Ровно за пять лет до затопления Arcadian, он служил на "Титанике" и выжил после его затопления.

"Это было в тот же день и в тот же месяц, когда затонул "Титаник", но в обоих случаях я остался невредимым", – приводят его слова архивные документы.

Напомним, в Балтийском море нашли затонувший корабль. Затонувшее возле Швеции в XIX веке судно перевозило ящики с шампанским и минеральной водой.

Читайте также: