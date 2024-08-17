В Эгейском море нашли затопленный корабль ВМС Британии: лайнер затонул более 100 лет назад (видео)

Британский корабль потопила немецкая субмарина во время Первой мировой войны.
Греческие исследователи нашли на дне Эгейского моря британский океанский лайнер Arcadian, который 15 апреля 1917 года затонул после торпедной атаки немецкой подводной лодки. В результате кораблекрушения погибли 279 человек.
Об этом рассказал глава исследовательской группы Костас Токтаридис на своей странице в социальной сети Facebook.
Затонувшее судно было обнаружено с помощью подводного дрона у греческого острова Сифнос, на глубине 163 метров.
С помощью архивных документов исследователи установили, что Arcadian направлялся из Салоник в Александрию в сопровождении военного корабля. На момент кораблекрушения на борту лайнера находились 182 члена экипажа и 1155 военных.
Вечером 15 апреля лайнер заметила немецкая субмарина UC-74, на счету которой находились более 4 десятков потопленных кораблей, и атаковала британцев единственной торпедой.
"В 17:44 на Arcadian прогремел взрыв. Торпеда попала в правый борт корабля, между мостиком и фок-мачтой. Капитан Чарльз Уиллатс приказал остановить двигатели, включить сирену тревоги, а экипажу немедленно покинуть судно. Сам капитан остался на мостике", — пишет Токтаридис.
К счастью, за несколько минут до торпедной атаки экипаж и находившиеся на борту военные проходили обучение по эвакуации с корабля и большинство из них все еще было на палубе. Большинству людей удалось покинуть судно.
"Буквально через пять минут после попадания торпеды, когда нос Arcadian начал погружаться в воду, раздался громкий шум, судно резко взяло крен, а корма оторвалась", – рассказал исследователь.
На помощь людям пришел корабль сопровождения, а также находившиеся неподалеку места кораблекрушения французские военные корабли. В общей сложности удалось спасти 1058 человек, остальные 279 погибли в Эгейском море. Среди погибших 34 были членами экипажа, двое – гражданскими, десять – моряками ВМС Британии, а остальные солдатами и офицерами сухопутной армии.
Среди многих интересных историй людей, погибших или выживших на Arcadian выделяется судьба кочегара Томаса Трелфолла. Ровно за пять лет до затопления Arcadian, он служил на "Титанике" и выжил после его затопления.
"Это было в тот же день и в тот же месяц, когда затонул "Титаник", но в обоих случаях я остался невредимым", – приводят его слова архивные документы.
Напомним, в Балтийском море нашли затонувший корабль. Затонувшее возле Швеции в XIX веке судно перевозило ящики с шампанским и минеральной водой.
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