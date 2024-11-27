В Египте нашли пилон древнего храма бога плодородия: как выглядит удивительное место (фото)

Вход ведет в ранее неизвестную камеру, вероятно, помещение для хранения посуды и амфор.

В Египте был найден храмовый комплекс мужского бога плодородия и силы. Пилон, которому более 2 тыс. лет, являющийся частью этого сооружения, посвященного богу Мин-Ре и его семье, был частично разрушен временем.

Об этом говорится в сообщении dailymail.

Сооружение найдено в Согаге — городе в центральном Египте, в среднем течении Нила.

Фото: dailymail

"Эта находка особенно важна, поскольку она знаменует собой первый шаг в раскрытии остатков элементов храма", — говорится в сообщении Министерства туризма и древностей Египта.

Фото: dailymail

Известно, что Атрибис был важным культовым центром, посвященным поклонению Мин-Ре, его жене-богине львицы Репит и их сыну, божеству-ребенку Колантесу.

Вход в храм обнаружили исследователи из Тюбингенского университета при поддержке Министерства туризма и древностей Египта.

Как выглядит храмовый комплекс

Камера, длина которой составляет около 6 м и шириной 3 м, имеет вход, украшенный недавно найденными рельефами и иероглифическими надписями, изображающими египетского бога плодородия Мин и его жену Репит, которую обычно демонстрируют в виде львицы, и их сына, бога-дитя .В одной надписи эти египетские божества получают жертвы от царя, которым исследователи считают Птолемея VIII со 2 в. до н.

А в основе этого — монументальный пилон длиной 51 м, разделенный на две башни шириной 24 м, фланкирующие центральные въездные ворота.

Известный своими хитроумными политическими стратегиями, Птолемей VIII правил Египтом между 170 и 116 годами до нашей эры.

Исследователи полагают, что храм был построен во время правления Птолемея VIII (умер в 116 г. до н. э.) как центр поклонения уважаемой семье.

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