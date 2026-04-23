В Египте нашли статую "библейского" фараона Рамзеса II: как выглядит (фото)

Моисей / © Pixabay

Археологическая миссия под руководством Высшего совета древностей Египта обнаружила в восточной дельте Нила часть колоссальной статуи фараона Рамзеса II. Находка привлекла особое внимание историков, поскольку именно этого правителя чаще всего отождествляют с анонимным царем из библейского рассказа о Моисее и выходе евреев из египетского рабства.

Археологи откопали в Тель-Фарауне нижнюю часть статуи (ноги и основание) высотой 2,1 метра и весом до 6 тонн. Несмотря на повреждения, стиль резьбы подтверждает, что монумент был создан во времена Нового царства (примерно в 1550–1070 гг. до н. э.).

Ученые полагают, что статую сначала установили в городе Пи-Рамзес, который основал сам фараон. Позже ее перевезли в Тель-Фараун, чтобы снова использовать в храме. Вероятно, она была частью большой композиции, где царя изображали вместе с богами.

Статуя фараона Рамзеса II. / © dailymail.co.uk

Историки и теологи часто называют Рамзеса II, правившего в 1279–1213 годах до н. э., главным историческим претендентом на роль библейского оппонента Моисея. Основная причина — географическая связь. В Книге Исход упоминается строительство еврейскими рабами города Раамсес, соответствующей названию столицы, построенной этим правителем в XIII веке до н. е.

Хотя прямых археологических доказательств, подтверждающих личность фараона из Книги Исход, до сих пор нет, продолжительность и могущество правления Рамзеса II делают его самым популярным кандидатом в научных и медийных дискуссиях.

Эта находка стала очередной в списке откровений, связанных с Рамзесом II. Например, в 2024 году в древнем форте в Хуш-эйсе уже находили бронзовый меч с именным знаком (картушем) этого фараона.

«Предмет с картушами Рамзеса II намекает на то, что он принадлежал кому относительно высокого ранга. Возможность демонстрировать такой предмет, даже если он, вероятно, был в ножнах, была признаком статуса и престижа», — отметила египтологиня Оксфордского университета Элизабет Фрод.

Блестящий меч, найденный в Египте два года назад, вероятно, принадлежал высокопоставленному военному чиновнику времен правления Рамсеса II. / © dailymail.co.uk

Дальнейшее изучение найденной статуи в Тель-Фарауне поможет ученым более точно реконструировать историю перемещения монументов дельтой Нила и глубже понять эпоху одного из самых влиятельных правителей Древнего мира.

Напомним, новое судебно-медицинское исследование может раскрыть одну из старейших тайн христианства. Эксперт воспроизвел реальный вид тернового венца Иисуса, проанализировав пятна крови на Туринской плащанице — холсте, в которое, по преданию, завернули его тело после распятия.