В Египте нашли уникальную переписку римских офицеров – фото

Польские археологи из Вроцлавского университета обнаружили уникальные папирусы с перепиской римских центурионов (офицер среднего звена в древнеримской армии – ред.) в древнем морском порту Береника Троглодитика, расположенном на западном берегу Красного моря в Египте.

Об этом сообщает Arkeonews.net.

Эти уникальные документы были найдены вместе с керамикой из Италии, римскими монетами и специальной пряжкой для пальто – находка может быть остатками офиса центуриона.

Поселок Береник является древним портом. В римский период он служил важным перевалочным пунктом торговли боевыми слонами и экзотическими товарами из Индии, Шри-Ланки, Аравии и Верхнего Египта.

Археологи на раскопках в Египте / Фото: Arkeonews.net

Археологи годами подозревали, что в Беренике также была дислоцирована военная часть. По всей вероятности, это были солдаты Третьего Киренейского легиона, прославившиеся, например, тем, что остановили экспансию Мероэ в Нубии и прекратили восстание в Иерусалиме в 70 году.

На папирусах содержится переписка римских центурионов, в которой упоминаются имена Хаос, Луциний и Петроний. Центурионы командовали военными подразделениями, называемыми центуриями, численность которых составляла от 80 до 100 солдат.

Переписка римских офицеров / Фото: Arkeonews.net

"Для египтологов и других исследователей античности это очень редкое и значительное открытие. В этой части мира очень мало мест римского периода. Масштаб этих открытий действительно феноменальный", — говорит профессор Марта Осипинская из Института археологии Вроцлавского университета.

Международная группа под руководством профессора Марты Осипинской исследовала уникальное кладбище домашних животных I-II веков в Беренике. Среди обнаруженных там захоронений животных археологи обнаружили скопление эксклюзивной керамики из Италии, Средиземноморья, Африки и Индии, римские монеты и фибулу – характерную и популярную в Европе шпильку, которую носили легионеры. Среди находок также были остраконы (фрагменты текстов на керамике) и, прежде всего, несколько папирусов, которые могут быть бесценным источником знаний о древних обитателях Береники.

В одном из писем Петроний обращается к Луцинию, находившемуся в Беренице Троглодитике, с вопросом о ценах на эксклюзивные товары. В другом письме он пишет: "Деньги я вам даю, отправляю на дромадариусах. Позаботьтесь о них, снабдите их телятиной и шестами для палаток".

Эти находки не только проливают свет на экономические и военные аспекты жизни римских центурионов в Египте, но и дают редкие документальные свидетельства о взаимодействии и торговых отношениях в этом древнем порту.

Напомним, геологи раскрыли тайну извержения вулкана на Гавайях.

Читайте также: