В Финляндии для 10 человек проведут бесплатные "уроки счастья": как попасть на обучение

Участникам обучения покрывают все расходы на проезд и проживание, включая гостиничный номер, доступ к частной сауне и спа-центру, а также все другие "необходимые удобства".

В Финляндии, которую уже шестой год признают самой счастливой страной в мире, организуют бесплатные поездки для 10 человек, чтобы получить "уроки счастья".

Об этом сообщает Business Insider.

Согласно отчету группы независимых экспертов для ООН, Финляндия в этом году вновь заняла первое место в "рейтинге счастья" с показателем "намного выше, чем все другие страны". В данном исследовании измеряются такие факторы как средний доход, психическое и физическое здоровье.

По этому случаю официальный туроператор Visit Finland предлагает десять бесплатных туров для тех, кто хочет научиться быть счастливым, как финны. Обучение планируется провести в течение 4 дней в июне на роскошном курорте Куру в финском озерном крае.

Visit Finland покрывает все расходы на проживание и проезд, включая гостиничный номер, доступ к частной сауне и спа-центру, а также все необходимые удобства. Поездка включает в себя сессии с финскими экспертами по ремеслам, еде и благосостоянию, здоровью и балансу. Заявки принимаются до 2 апреля.

Кандидаты должны создать ролик или видео для TikTok, в котором они должны сказать, что "побуждает их тайно чувствовать себя финнами". Участников также будут снимать во время поездки, а отснятый материал будет использоваться для рекламных материалов Visit Finland.

Хели Хименес, старший директор правительственной организации Business Finland, говорит, что счастье финнов "происходит от тесной связи с природой и приземленного образа жизни — это не какое-то мистическое состояние". По ее словам, это "навык, которому можно научиться".

Напомним, в рейтинге самых счастливых стран мира Украина заняла 92 место. На уровень счастья глобально повлияло полномасштабное вторжение России – одновременно показатель выше довоенных времен.

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