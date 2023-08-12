В Германии девушка вышла замуж за собаку: подробности (фото)

В Германии состоялась неожиданная свадьба. Женихами стали девушка и ее собака.

Об этом пишет Bild.

Свадьбу отпраздновали в июле в Ольденбурге на севере ФРГ. Собака оказалась дворнягой по имени Банту и провела 10 лет в местном собачьем приюте. Никто не хотел с ним общаться. Местная жительница по имени Кристин выбрала именно этого пса и приютила его у себя.

"В благодарность приют сделал девушке необычный подарок на день рождения. Для нее и Банту организовали свадебную церемонию. Отец Кристин подвел ее за руку к алтарю, где ее ждал четырехлапый жених в собачьем смокинге. Вместо "да" он сказал "гав", — говорится в сообщении.

В церемонии принимала участие работница ЗАГСа, а зал был украшен цветами и воздушными шарами. Кристин и Банту разрезали свадебный торт. Вместо обручального кольца невеста будет носить на шее золотую цепочку с буквой Б.

В Германии девушка вышла замуж за собаку

В Германии девушка вышла замуж за собаку

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