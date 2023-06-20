В Германии искусственный интеллект заменит редакторов в газете Bild: ожидаются сотни увольнений

По мнению издания, "должность редакторов, соредакторов, корректоров и фоторедакторов не будет существовать в будущем".

Популярный немецкий таблоид Bild, наиболее продаваемая газета в Европе, планирует заменить ряд редакционных вакансий искусственным интеллектом (ИИ), что приведет к сотням увольнений.

Об этом говорится в электронном письме сотрудникам от компании-собственника Bild – Axel Springer Verlag, передает The Guardian.

Заменив часть редакторов искусственным интеллектом, издание планирует сэкономить 100 миллионов евро.

"К сожалению, мы вынуждены расстаться с коллегами, у которых есть задачи, которые в цифровом мире выполняются искусственным интеллектом и/или автоматизированными процессами", — сказано в электронном письме.

Также в письме отмечается, что "должности редакторов, персонала печатного производства, подредакторов, корректоров и фоторедакторов больше не будут такими, как сейчас".

Ассоциация журналистов Германии (DJV) подвергла критике планы владельцев издания. Этот шаг назвали "недобросовестным, антисоциальным по отношению к сотрудникам" и "бессмысленным с экономической точки зрения".

В феврале этого года главный исполнительный директор Axel Springer SE Матиас Депфнер заявлял, что его издание стремится стать "чисто цифровой медиакомпанией". По его словам, искусственный интеллект в скором времени изменит "агрегацию информации" и выживут только издатели, которые смогут создать "лучший оригинальный контент".

ChatGPT: что известно об искусственном интеллекте

Инструменты искусственного интеллекта, такие как ChatGPT, могут генерировать очень сложный текст из простых пользовательских подсказок, создавая что угодно — от эссе и заявлений о работе до стихов и произведений художественной литературы. Но его ответы иногда неточные или даже сфабрикованные.

Чатбот ChatGPT, основанный на нейросетевой языковой модели GPT-3.5, был запущен 30 ноября 2022 года.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия разрешила использование искусственного интеллекта в переводах своих прессрелизов.

В апреле немецкое издание Die Aktuelle уволило своего редактора и извинилось перед семьей Михаэля Шумахера за публикацию "интервью" с Шумахером, которое было полностью создано ИИ.

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