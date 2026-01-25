В Германии обнаружили вероятный дневник Адольфа Гитлера (фото)

Предполагаемый дневник Гитлера / © dailystar.co.uk

Реклама

В Германии обнаружили рукописный дневник, который, по предварительным данным, может быть связан с Адольфом Гитлером. Документ еще не прошел полную историческую экспертизу, однако уже вызвал значительный интерес среди исследователей и коллекционеров.

Об этом пишет издание The Daily Star.

Как сообщает историк и публицист Олаф Хаубольд, который участвовал в приобретении документа, дневник был найден в частном доме и состоит из 113 страниц, написанных от руки.

Реклама

В записях содержатся личные размышления, упоминания о представителях нацистского руководства, в частности Германа Геринга, а также многочисленные ссылки на немецкую актрису Марлен Дитрих, которая во время Второй мировой войны открыто выступала против нацистского режима и сотрудничала с США.

По словам Хаубольда, бумага и чернила соответствуют историческому периоду, однако авторство дневника пока не подтверждено. Окончательные выводы могут быть сделаны только после комплексной экспертизы почерка, материалов и происхождения документа.

Дневник был продан частному коллекционеру примерно за 26 тысяч фунтов стерлингов. Предыдущий владелец отказался раскрывать детали происхождения документа, объяснив это конфиденциальностью.

Историки отмечают, что находку следует рассматривать с осторожностью, учитывая скандал 1983 года, когда так называемые «дневники Гитлера» оказались фальсификацией. Тогда несколько человек были осуждены за мошенничество, а дело приобрело международный резонанс.

Реклама

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые выяснили пикантный факт о гениталиях Гитлераи состоянии его психики.