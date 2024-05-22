В Германии продают уникальный замок, в котором запрещено жить (фото)

Общая стоимость сооружения составляет 1,9 млн. евро или 41,3 тысячи евро за кв. м.

В немецком городе Гамбурге продают памятник архитектуры — копию средневекового замка, уменьшенного в четыре раза. Общая площадь постройки всего 46 квадратных метров.

Об этом сообщает издание Bild.

Самый маленький в Германии замок построил в 1887 году почтовый служащий Альберт Хеннеберг, получивший наследство и сумевший реализовать мечту своей жены Марии.

У этого здания есть только две комнаты, но даже в них проживать запрещено, поскольку сооружение в соответствии с документами — садовый домик.

Миниатюрный замок в Гамбурге выставили на продажу / Фото: Bild Russian в Telegram

Его используют для различных торжеств и церемоний, например, для свадеб.

Миниатюрный замок в Гамбурге выставили на продажу / Фото: Bild Russian в Telegram

За последние 10 лет там побывало более 60 тысяч посетителей.

Последний владелец миниатюрного замка скончался в 1986 году. С этого времени замок охраняется как памятник архитектуры.

Общая стоимость сооружения составляет 1,9 млн. евро или 41,3 тысячи евро за кв. м.

Вместе с домом продают окрестный парк площадью 3000 кв. м с экзотическими деревьями. Потенциальные покупатели должны держать замок открытым для публики.

Напомним, правительство Берлина стремится избавиться от виллы, когда-то принадлежавшей министру пропаганды нацистской Германии Йозефу Геббельсу. Таким образом власти немецкой столицы надеются положить конец десятилетиям дебатов по перестройке или сносу комплекса, расположенного на огромном заброшенном участке в сельской местности к северу от Берлина.

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