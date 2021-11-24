В гороскопы верят только нарциссы и люди с низким интеллектом — шведские психологи

В гороскопы верят только нарциссы и люди с низким интеллектом — шведские психологи

Исследователи обратили внимание, что люди чаще обращают внимание на астрологию во время личного кризиса.

Люди, интересующиеся астрологией и гороскопами, как правило, более самовлюбленные и менее умны.

Об этом свидетельствуют исследования психологов Лундского университета Швеции, сообщает Daily Mail.

"Астрология становится все популярнее, несмотря на отсутствие научного обоснования. Непонятно, почему эта древняя практика изучения положений и движений небесных тел с убеждением, что они влияют на поведение человека, переживает возрождение", — пишут исследователи в своей статье.

Психологи опросили 264 человека. Участники заполнили три теста: тест на интеллект, тест на нарциссизм и собственно тест на веру в астрологию.

"Основной результат показал, что более высокий уровень нарциссизма у человека, как это ни странно, тем больше вера в астрологию", — рассказывают психологи.

Также было обнаружено, что женщины и старшие участники демонстрировали несколько более высокие показатели веры в астрологию.

Отмечается, что астрологические прогнозы и гороскопы, как правило, сформулированы положительно, что усиливает самоуверенность и может еще больше понравиться "нарциссам". Авторы статьи уверяют, что "чем выше уровень интеллекта, тем ниже вера в астрологию".

Исследователи обратили внимание, что люди чаще обращают внимание на астрологию во время личного кризиса. И этим фактом они объясняют рост популярности псевдонауки сейчас.

"Сейчас мы окружены стрессовыми факторами, такими как изменение климата и пандемия COVID-19, что делает эту тему актуальной", — считают психологи.

Они предупреждают, что вера в астрологию коррелирует с верой во множество других псевдонаук, а также с верой в теории заговора, поэтому нельзя считать ее столь безобидной.

Напомним, что ученые из Израиля изобрели новую технологию, которая может считывать даже незаметные движения лицевых мышц и с помощью этого определять ложь.

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