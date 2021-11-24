В гороскопы верят только нарциссы и люди с низким интеллектом — шведские психологи

Исследователи обратили внимание, что люди чаще обращают внимание на астрологию во время личного кризиса.
Люди, интересующиеся астрологией и гороскопами, как правило, более самовлюбленные и менее умны.
Об этом свидетельствуют исследования психологов Лундского университета Швеции, сообщает Daily Mail.
"Астрология становится все популярнее, несмотря на отсутствие научного обоснования. Непонятно, почему эта древняя практика изучения положений и движений небесных тел с убеждением, что они влияют на поведение человека, переживает возрождение", — пишут исследователи в своей статье.
Психологи опросили 264 человека. Участники заполнили три теста: тест на интеллект, тест на нарциссизм и собственно тест на веру в астрологию.
"Основной результат показал, что более высокий уровень нарциссизма у человека, как это ни странно, тем больше вера в астрологию", — рассказывают психологи.
Также было обнаружено, что женщины и старшие участники демонстрировали несколько более высокие показатели веры в астрологию.
Отмечается, что астрологические прогнозы и гороскопы, как правило, сформулированы положительно, что усиливает самоуверенность и может еще больше понравиться "нарциссам". Авторы статьи уверяют, что "чем выше уровень интеллекта, тем ниже вера в астрологию".
Исследователи обратили внимание, что люди чаще обращают внимание на астрологию во время личного кризиса. И этим фактом они объясняют рост популярности псевдонауки сейчас.
"Сейчас мы окружены стрессовыми факторами, такими как изменение климата и пандемия COVID-19, что делает эту тему актуальной", — считают психологи.
Они предупреждают, что вера в астрологию коррелирует с верой во множество других псевдонаук, а также с верой в теории заговора, поэтому нельзя считать ее столь безобидной.
Напомним, что ученые из Израиля изобрели новую технологию, которая может считывать даже незаметные движения лицевых мышц и с помощью этого определять ложь.
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