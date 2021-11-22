В Грузии кот прервал политическое шоу и стал звездой Интернета: забавное видео

В Грузии кот прервал политическое шоу и стал звездой Интернета: забавное видео

Кота, прервавшего политическое шоу, зовут Какуца.

В Грузии на канале "Kavkasia" кот прервал политическое ток-шоу и стал звездой Интернета.

Об этом сообщает Al Jazeera English.

Во время того, как ведущий программы Давид Акубардия обсуждал политическую ситуацию в стране с грузинским депутатом Гедеваном Попхадзе, на стол выпрыгнул кот.

"Это наш кот Какуца", – сказал ведущий ток-шоу.

Давид Акубардия предложил коту спуститься со стола, однако пушистый сел и стал чистить свой хвост, после чего подошел к гостю.

Kakutsa cat stole show show when it interrupted live TV in Georgia pic.twitter.com/hDgXx14EtO — Al Jazeera English (@AJEnglish) November 20, 2021

Кот стал настоящей звездой Интернета. Забавное видео уже опубликовали агентство Reuters, британский телеканал Sky News, американское издание The National.

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