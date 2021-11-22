В Грузии кот прервал политическое шоу и стал звездой Интернета: забавное видео

Кота, прервавшего политическое шоу, зовут Какуца.
В Грузии на канале "Kavkasia" кот прервал политическое ток-шоу и стал звездой Интернета.
Об этом сообщает Al Jazeera English.
Во время того, как ведущий программы Давид Акубардия обсуждал политическую ситуацию в стране с грузинским депутатом Гедеваном Попхадзе, на стол выпрыгнул кот.
"Это наш кот Какуца", – сказал ведущий ток-шоу.
Давид Акубардия предложил коту спуститься со стола, однако пушистый сел и стал чистить свой хвост, после чего подошел к гостю.
Kakutsa cat stole show show when it interrupted live TV in Georgia pic.twitter.com/hDgXx14EtO— Al Jazeera English (@AJEnglish) November 20, 2021
Кот стал настоящей звездой Интернета. Забавное видео уже опубликовали агентство Reuters, британский телеканал Sky News, американское издание The National.
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