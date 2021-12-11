В Харькове состоялся благотворительный забег Санта Клаусов

Действо происходит уже в пятый раз.

В Харькове прошел благотворительный забег Санта Клаусов.

Об этом рассказали в ТСН.19:30 за 11 декабря.

Бежали в новогодних костюмах и профессиональные спортсмены, и семьи с детьми. Соревновались в марафоне и люди на инвалидных колясках. Для участия нужно было уплатить благотворительный взнос и надеть костюм Санты или хотя бы шапку.

На собранные средства приобретут музыкальные инструменты для школьного оркестра с недостатками зрения. В этом году количество участников было рекордным: более 300. Забег Санта Клаусов происходит в Харькове уже пятый год подряд.

В Харькове прошел благотворительный забег Санта Клаусов | Новости Украины

Как сообщалось, в Германии устроили праздничное погружение в аквариум ко Дню Святого Николая. Христиане западного обряда его празднуют сегодня. Дайвер наряженный в костюм Санты погрузился на дно одного из самых больших берлинских аквариумов и с рук покормил акул, скатов и других рыбок специальным кормом.

Читайте также: