В Хмельницкой области мать троих детей украла на почте секс-игрушку: как ее наказали

В Хмельницкой области к испытательному сроку приговорили мать троих детей, которые из помещения почты украла секс-игрушку и телефон iPhone.

Об этом говорится в приговоре Староконстантиновского районного суда Хмельницкой области.

По данным суда, 29 сентября 2022 года женщина на отделение почты заказала секс-игрушку – страпон, стоимостью 790 грн. Однако она решила не рассчитываться за покупку и украла.

19 ноября 2022 женщина повторила преступление. Она заказала на почтовое отделение телефон iPhone 13 ProMaxGold стоимостью почти 52 тысячи грн. Она тоже украла его, не рассчитавшись за покупку.

На суде подозреваемая свою вину признала и раскаялась. Она сообщила, что заплатила за секс-игрушку, а мобильный телефон решила вернуть. Суд признал женщину виновной по ч. 4 ст. 185 УК Украины и приговорил ее к 5 годам лишения свободы, заменив этот срок на испытательный.

Напомним, в столице Польши Варшаве задержан 28-летний мужчина, который за 500 евро согласился заняться сексом с 44-летней женщиной. Однако утро шокировало потерпевшую: у нее украли автомобиль, деньги и два iPhone.

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