В Иерусалиме нашли глиняную печать, которая может подтверждать библейские пророчества относительно конца Света

Печать была обнаружена во время раскопок у Храмовой горы / © Reuters

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Израильские археологи встретили уникальную находку — древнюю глиняную печать старше 2600 лет, на которой сохранился четкий отпечаток пальца. Но еще больший интерес вызывает надпись на артефакте, связывающая его с одним из самых тревожных эпизодов Библии — предупреждением о гибели Иудеи.

Об этом сообщает Daily Mail.

Глиняной печати более 2600 лет. / © Daily Mail

Найденный артефакт — так называемая булла — содержит надпись на древнееврейском языке: "Принадлежит Идайи (сыну) Асаягу". Имя Асаягу упоминается в Библии как одного из приближенных к царю Иосии чиновников, сыгравшего ключевую роль в религиозных реформах в Храме Соломона. Эти реформы начались после того, как в Иерусалиме был найден священный свиток — вероятно, ранняя версия книги Второзакония — с грозными оговорками о Божьей каре за идолопоклонство и нарушение заветов.

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Именно прочтение этого свитка стало поворотным моментом в судьбе царя Иосии. По библейскому повествованию, пораженный предупреждениями, он приказал уничтожить языческие святилища, а среди отправленных чиновников был и Асаяга, который назван "слугой царя".

Новая находка позволяет предположить, что сын Асаяга — Едайя — также занимал важную должность при дворе или в Храме. Об этом свидетельствует сам факт существования буллы с его именем: такие печати в то время производились только для лиц с полномочиями хранить государственные запасы или вести официальную переписку. Отпечатки шнурка и пальца на обороте глины подтверждают ее использование для опечатывания мешков или ящиков с товарами — вероятно, из составов Храма.

Печать была найдена на Храмовой горе, в пределах археологического проекта "Просеивание материалов с Храмовой горы". Археолог Захи Двора, один из руководителей исследования, отмечает, что хотя нельзя с абсолютной уверенностью утверждать, что упомянутый Асаягу — это библейский персонаж, имена на артефактах с того периода часто совпадают с библейскими упоминаниями, особенно когда речь идет об объектах, связанных с управлением Храмом.

Исторический контекст придает глубине этой находке. Именно в тот период, по библейским источникам, царь Иосия приказал провести реконструкцию Храма, во время которой и был найден пророческий свиток. Но через несколько десятилетий – в 586 году до нашей эры – Храм и Иерусалим были разрушены войсками вавилонского царя Навуходоносора, а элита Иудеи – отправлена в изгнание.

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Булла с именем Идайи – это редкий артефакт, который может свидетельствовать о реальных людях, участвовавших в библейских событиях. Она является не только историческим доказательством, но и потенциальным ключом к пониманию того, как религиозные тексты, политика и повседневная жизнь были тесно переплетены в судьбоносные времена Иудеи.