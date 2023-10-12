В их мире жир равен успеху: стало известно, кто победил в Неделе толстых медведей (фото)

Национальный парк и заповедник на юго-западе Аляски "Катмай" (Katmai National Park and Preserve) показал победительницу в конкурсе Недели толстых медведей (FatBearWeek).

Об этом говорится в сообщении нацпарка в Facebook.

В этом году победным стал №128, а под ним выступала медведица Грейзер. Ее привезли в парк еще медвежонкам, в 2005 году. С тех пор она жила у реки Брукс и часто участвовала в этих соревнованиях.

"Хотя она может и не знать о своем новом титуле в этом воображаемом соревновании, ее успех настоящий! В мире медведей жир равен успеху, и все медведи беспрестанно работали, чтобы набрать килограммы, необходимые для того, чтобы пережить зимнюю спячку. Это соревнование, где все участники являются победителями", – отметила администрация Нацпарка.

По словам организаторов, набор достаточного для победы веса ей обеспечили мастерство и выносливость. В этом году в Нацпарке получили рекордное количество голосов – 1382783.

Победительница конкурса FatBearWeek Фото: Katmai National Park & Preserve

Интересно, что медведица Грейзер победила двукратного чемпиона гонки, медведя, которого избрали победителем 2022 года.

Ежегодный конкурс FatBearWeek полюбился общественности, потому что именно она определяет бурого медведя, набравшего к периоду спячки самую большую массу. Он и становится победителем.

За титул борются два медведя, тогда как победители соревнуются между собой. Помимо развлечения целью конкурса является также ознакомление людей с жизнью медведей и экосистемой нацпарка.

Тем временем в США мужчина пытался погладить медведя, который разгуливал по трассе и прибежал к его машине. Однако такого поворота событий человек не ожидал.

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