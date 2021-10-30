В Индии 17-летняя девушка скрыла беременность и родила ребенка по видео на YouTube

Девушка сама перерезала пуповину.

В Индии 17-летняя девушка скрыла беременность от родителей и самостоятельно родила, пользуясь видеоинструкциями из YouTube.

Девушка родила 20 октября в собственной комнате, сообщает The Independent.

Необычные роды произошли на юге страны в городе Коттаккал. Отмечается, что девушка не сразу сообщила о рождении своего ребенка. Об этом стало известно ее родителям только через два дня, когда они услышали крики младенца в комнате дочери.

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Девушка говорит: ей удалось скрыть беременность, потому что у матери проблемы со зрением, а отец работает ночью, а потому днем часто отсыпается. Кроме того, роженица носила свободную одежду, чтобы скрыть увеличение живота.

По словам молодой мамы, как только она узнала о беременности – выучила все о родах на YouTube. Кроме того, подготовила все необходимое для родов, а также сумела перерезать пуповину ножницами. После того, как взрослые узнали о пополнении в семье, маму с малышом отвезли в медучреждение. Там они проходят обследование.

В свою очередь, правоохранителям удалось найти молодого папу. Им стал 21-летний местный житель. Его подозревают в развращении малолетней. "У них были отношения. Как-то он пришел к ней в гости, и они занялись сексом", – рассказали в полиции.

Теперь известно, что семьи молодых родителей знали о романе детей, а потому договорились сыграть свадьбу после того, как девушка достигнет совершеннолетия. В свою очередь, девушка говорит: скрывала беременность из-за опасений разногласий между семьями.

Как сообщалось, жительница английского города Давентри узнала о беременности на девятом месяце, а потому родила у себя дома.. Женщина говорит, что несколько месяцев не имела возможности посетить врача. Впрочем, в течение этого не прибавила веса, а также заметила у себя никаких характерных для беременности симптомов.

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