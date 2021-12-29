В Индии коза родила детеныша с почти человеческим лицом (фото)

Рождение уродца испугало местных жителей.

В индийском штате Ассам в хозяйстве одного из местных фермеров родился козленок с человекообразной мордой.

Как сообщает в среду, 29 декабря, издание The Sun, рождение уродца испугало здешних жителей.

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Жители села выстаивали в очереди к дому хозяина козы, чтобы посмотреть на жуткое существо с лицом, похожим на человеческое. Козленок родился живым, но умер вскоре после рождения.

46-летний фермер Шанкар Дас сказал, что никогда раньше такого не видел. Он также отметил, что это второй козленок, который родила его коза.

В Индии рождение животного или ребенка-мутанта считается плохим признаком. Индийцы предполагают, что такое существо может принести какое-нибудь несчастье. Во многих регионах это считается предупреждением от высших сил.

Ветеринар Файяз Ахмед отметил, что у коз чаще, чем у других животных, рождаются детеныши-мутанты. “Неправильное развитие плода могло быть вызвано лихорадкой Рифт-Валли. Могут быть и другие причины, повлекшие генетическую мутацию", — отметил он.

Напомним, ранее на пляже близ Сан-Диего, города на юго-западе США, была найдена редкая рыба, которая называется футбольная рыба. Известно, что в мире найден только 31 экземпляр этого конкретного вида рыб.

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