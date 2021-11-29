В Индии мужчина построил для своей жены уменьшенную копию Тадж-Махала: фото

На создание копии монумента у супругов ушло три года.

В городе Бурханпур индийского штата Мадхья-Прадеш 52-летний бизнесмен Ананд Пракаш Чукси построил для своей 27-летней жены Манджуши уменьшенную копию Тадж-Махала.

Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что строительство обошлось мужчине примерно в 20 миллионов рупий или 260 тысяч долларов. "Это был подарок для моей жены, но также для города и его жителей", — рассказал он.

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Копия монумента расположена на территории имения Чукси площадью 50 акров. По словам владельца, сооружение заинтересовывает местных жителей и путешественников, которые фотографируются на его фоне и даже устраивают свадебные фотосессии.

"Я не останавливаю их, потому что в нашем городе мы сплоченное сообщество, где все знают всех. Итак, мой дом открыт для всех, — поделился бизнесмен, указав, однако, что не всем посетителям разрешается заходить в помещение. — Все же, это наш дом, и мы живем в нем".

Впрочем, порой семья приглашает посетителей в свое жилище, чтобы те посмотрели на пышные интерьеры дома, в частности на замысловатые цветочные мотивы, украшающие мраморные стены, а также большие решетчатые окна, изогнутую лестницу и позолоченный потолок.

В здании есть две основные спальни, расположенные на отдельных этажах, библиотека и комната для медитации. Чукси отметил, что хотя Тадж-Махал являлся главным источником вдохновения, интерьеры выполнены не только в исламском стиле, поскольку дополнены современными элементами.

ANAND PRAKASH CHOUKSEY / BBC

На создание копии монумента у супругов ушло три года. В течение этого периода влюбленные неоднократно посещали город Агра, где расположен Тадж-Махал, чтобы "изучить разные аспекты мавзолея".

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"Мы также использовали множество трехмерных изображений Тадж-Махала в Сети, чтобы построить наши собственные", — добавил Чукси. По его словам, идея заключалась в том, чтобы построить нечто подобное, поэтому инженеры уменьшили размер фактического памятника до одной трети.

В то же время, по словам мужчины, дом предназначен не только для его жены.

"Сегодня в нашей стране много ненависти. Людей делят на религии и касты, — указал он. — И этот дом для меня — символ той любви, которая выходит за пределы наших социальных отличий и политического шума".

Ананд Пракаш Чукси не первый, кого вдохновляет красота Тадж-Махала. Так, в 2013 году чиновник в отставке также построил копию монумента в штате Уттар-Прадеш в память о своей жене.

ANAND PRAKASH CHOUKSEY / BBC

Тадж-Махал возвели в XVII веке в качестве мавзолея для жены императора Шаха Джахана Мумтаз-Махал. До пандемии памятник ежедневно посещали до 70 тысяч человек.

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