В Индии на мужчину напал тигр, когда он справлял естественные потребности

В штате Мадхья-Прадеш в Индии 22-летний мужчина скончался из-за нападения тигра. Местный житель в этот момент справлял нужду.

В Индии на 22-летнего мужчину, который справлял нужду, напал тигр. От полученных ран местный житель скончался.

Об этом пишет издание The Times of India.

Как стало известно, инцидент произошел в штате Мадхья-Прадеш. Там 22-летний мужчина справлял естественные нужды. В этот момент на него напал тигр.

Погибший принадлежал к вымирающему племени центральной Индии. Сообщение об инциденте поступило из села Кумбхай в районе Майхета в районе Манпурского заповедника тигров Бандхавгарх в Умарии. Сообщается, что тигр съел верхнюю часть тела молодого человека, что привело к его немедленной смерти.

Получив известие об инциденте, полиция и лесная охрана прибыли на место. Погибший проживал на этом месте в последние 4-5 лет. Когда утром местные люди начали выходить из домов, они увидели изуродованное тело и сообщили об этом властям. По данным полиции, из-за неправильного управления в тигровом заповеднике Бандхавгарх часто случаются инциденты, приводящие к гибели как тигров, так и жителей села.

Напомним, что самая большая космическая сеть в истории может вот-вот упасть на землю.

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