В Индии на вокзале показывали порно (видео)

В Индии на телеэкранах железнодорожной станции Patna Junction транслировали порно.

Как пишет ladbible.com, показ фильма для взрослых начался около 9:30 утра и длился целых три минуты.

Кадры инцидента опубликовали шокированные очевидцы в твиттере.

Сообщается, что тогда на платформах находились более ста пассажиров. Среди них были дети.

В то время как некоторые пассажиры остались смотреть ролик, другие изрядно возмутились и сразу пожаловались в полицию. В конце концов фильм удалось убрать с экранов.

С компанией Dutta Communication, отвечающей за размещение рекламы на станции, уже работает полиция. Ее занесли в "черный список" железной дороги.

Напомним, в Канаде скунс сорвал занятия в школе и заставил учеников переехать в другие учебные заведения из-за невыносимой вони. Животное пробралось в подвал и устроило там "газовую атаку".

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