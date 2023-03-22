В Индии на вокзале показывали порно (видео)

Трансляция фильма для взрослых длилась три минуты.
В Индии на телеэкранах железнодорожной станции Patna Junction транслировали порно.
Как пишет ladbible.com, показ фильма для взрослых начался около 9:30 утра и длился целых три минуты.
Кадры инцидента опубликовали шокированные очевидцы в твиттере.
पटना जंक्शन पर लली स्क्रीन पर चल गई Porn film, एजेंसी के खिलाफ FIR दर्ज.— Pawan Kumar Singh (@pawankumar16121) 20 марта, 2023
Сообщается, что тогда на платформах находились более ста пассажиров. Среди них были дети.
В то время как некоторые пассажиры остались смотреть ролик, другие изрядно возмутились и сразу пожаловались в полицию. В конце концов фильм удалось убрать с экранов.
С компанией Dutta Communication, отвечающей за размещение рекламы на станции, уже работает полиция. Ее занесли в "черный список" железной дороги.
Напомним, в Канаде скунс сорвал занятия в школе и заставил учеников переехать в другие учебные заведения из-за невыносимой вони. Животное пробралось в подвал и устроило там "газовую атаку".
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