Новая летающая лягушка, Фото: Wahyu Trilaksono, Museum Zoologicum Bogoriense

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Если вы еще никогда не слышали о летающих лягушках — самое время о них узнать. Биологи открыли новый вид летающей лягушки в Индонезии, в горах Меконга на Сулавесе — крупном индонезийском острове вблизи Борнео. Именно здесь ученым удалось встретить действительно особое животное.

Об этом пишет IFL Science.

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В Индонезии открыли новый вид летающей лягушки

Во время путешествия по тропическим лесам ученые заметили тысячи лягушек в небольшом горном озере Данау Кока-Кола на высоте около 155 метров над уровнем моря. Выяснилось, что это ранее неизвестный науке вид летающей лягушки — и, как это ни парадоксально, главная интрига скрывается совсем не в полетах.

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Внешне эти земноводные показались знакомыми, но позже ученым стало понятно, что перед ними совсем не те лягушки, которыми они кажутся. Они умеют планировать и отличаются необычным носом, а еще очень необычно обращаются со своим потомством.

«На самом деле нечасто увидишь лягушек в таких больших скоплениях. Это было что-то по-настоящему особенное», — говорит соавтор исследования Алан Гитч, научный сотрудник Музея биологии дикой природы и рыб Калифорнийского университета в Дэвисе.

Ученые сразу определили, что это представитель рода летающих лягушек Rhacophorus. Такие амфибии получили свое название благодаря способности перелетать между деревьями: они раскрывают большие перепончатые лапы и планируют в воздухе. Это, конечно, ближе к падению, чем к полету.

Авторы работы называют этих амфибий «криптическими»: внешне они напоминают других летающих лягушек, но имеют существенные отличия. Об этом свидетельствуют детали телосложения, генетический материал и поведение животных.

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Даже среди летающих лягушек эти создания выделяются как симпатичные чудаки — с острой мордашкой, собственным голосом и нетипичным подходом к выводу малышей.

«Этот представитель Rhacophorus имеет иную репродуктивную стратегию, чем все другие азиатские летающие лягушки. Мы впервые видим у Rhacophorus стратегию размножения с желеобразной оболочкой. Это уникально», — говорит ведущий автор исследования Аламсия Эланг Нуса Герламбанг, исследователь из Зоологического музея Богора.

Вместо того чтобы оставлять икру в воде, эти лягушки прикрепляют будущее потомство к растительности в густой желеобразной массе. Оттуда вылупляются икринки, и внутри этого желе развиваются головастики.

Вид назвали Rhacophorus kurniatiae в честь покойного герпетолога Хеллен Курниати из Зоологического музея Богора, которая многое сделала для изучения амфибий и рептилий Индонезии.

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Полевые работы на Сулавесе и соседних островах в последние годы уже подарили науке немало новинок — в частности, еще одну лягушку, геккона и два вида рыб, и, по словам ученых, впереди новые открытия.

«В результате всей работы, которую мы проделали для определения уникального разнообразия гор Меконга, включая эти новые виды, этот регион Сулавеси сейчас рассматривают как кандидата на создание национального парка. Надеюсь, дальнейшее открытие видов поможет ускорить этот процесс», — добавил куратор Музея биологии дикой природы и рыб Калифорнийского университета в Дэвисе Эндрю Энглис-младший.

Какие еще новые виды лягушек открыли ученые

Напомним, в высокогорных облачных лесах на юге Бразилии — в хребте Серра-ду-Кирири штата Санта-Катарина на высоте более 750 метров над уровнем моря — ученые описали новый вид миниатюрной «тыквенной» лягушки размером чуть более сантиметра.

Вид назвали Brachycephalus lulai в честь президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Этот вид лягушек обитает во влажной подстилке листьев на очень ограниченной территории рядом с двумя другими видами семейства Brachycephalidae. Найти лягушку помогло брачное кваканье самцов, а новый статус подтвердили генетический и морфологический анализы.

Несмотря на крошечный ареал в относительно неприкосновенной среде, вид отнесли к категории «малейшее беспокойство», в то время как другие лягушки региона под угрозой исчезновения из-за вырубки лесов, выпаса скота, инвазивных растений, туризма и добычи полезных ископаемых.

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