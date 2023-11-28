В Индонезии родился редкий носорог: животных этого вида осталось менее 50 (фото)

На западном острове Суматра в Индонезии родился находящийся под угрозой исчезновения суматранский носорог.

Об этом пишет AP.

Это второй суматранский носорог, родившийся в стране в этом году, и долгожданное пополнение вида, насчитывающего менее 50 животных.

Самка Далила родила 25-килограммового детеныша в заповеднике для суматранских носорогов в национальном парке Уэй Камбас в провинции Лампунг, на южном крае острова Суматра. Его отцом является самец по кличке Харапан, родившийся в зоопарке Цинциннати в 2006 году. Он был последним суматранским носорогом в мире, репатриированным в Индонезию.

Анак ketiga Ratu lahir dengan normal dan cukup cepat untuk bisa berdiri sendiri. Далам waktu kurang dari 4 jam, bayi Ratu sudah bisa меньшую pada induknya.



Kelahiran ini menambah jumlah badak yang ada di SRS TNWK menjadi sembilan екор. pic.twitter.com/xPUbMmhznJ — Kementerian LHK (@KementerianLHK) October 1, 2023

Большинство оставшихся носорогов живут на Суматре, некоторые — в неволе. Им грозит уничтожение окружающей среды в тропических лесах и браконьеры, убивающие животных ради их рогов, которые ценятся для изготовления украшений и использования в традиционной медицине в Китае и других частях Азии.

"Это рождение также является рождением второго суматранского носорога в 2023 году. Это подчеркивает приверженность правительства Индонезии усилиям по сохранению носорогов в Индонезии, особенно суматранского носорога", — заявила министер окружающей среды и лесного хозяйства Индонезии Сити Нурбая Бакар в письме.

Суматранский носорог / Фото: Indonesian Ministry of Environment and Forestry via AP

Она добавила, что в результате полуестественного разведения в заповеднике Уэй Камбас было зарегистрировано пять живорождений суматранских носорогов.

Охранник заповедника нашел Далилу с новорожденным детенышом рядом с ней 25 ноября утром, на 10 дней раньше предполагаемой даты родов.

Суматранский носорог / Фото: Indonesian Ministry of Environment and Forestry via AP

Далила и ее ребенок находятся в хорошем состоянии: новорожденный теперь может стоять прямо и ходить.

Суматранский носорог находится под защитой закона в Индонезии. Взрослых животных осталось всего около 30.

Напомним, наиболее отдаленное почтовое отделение в мире ежегодно нанимает работников, которые будут считать пингвинов. Заявки подают тысячи человек.

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