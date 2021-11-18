В Индонезии умер слоненок, попавший в капкан и потерявший часть хобота

В Индонезии умер слоненок, попавший в капкан и потерявший часть хобота

Индонезийские ветеринары два дня боролись за жизнь детеныша.

В Индонезии умер годовалый суматранский слоненок, потерявший половину своего хобота в ловушке, устроенной браконьерами.

Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что детеныш был оставлен стадом после попадания в капкан. Его обнаружили жители села в округе Ачех-Джая.

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Малыша транспортировали в Управление по охране окружающей среды, где ему ампутировали часть хобота. Несмотря на усилия ветеринаров, животное умерло через два дня.

"Мы не смогли спасти его, потому что травма была серьезной и инфицированной, — пояснил глава Управления по сохранению природных ресурсов провинции Ачех Агус Арианто. — Мы сделали все возможное, чтобы помочь".

Из-за быстрых темпов вырубки лесов на Борнео и Суматре суматранские слоны считаются вымирающим видом. Самцы этих слонов особенно уязвимы для браконьеров из-за ценных бивней, продаваемых на нелегальном рынке слоновой кости.

В июле этого года в Индонезии взрослого слона нашли обезглавленным и с оторванными клыками.

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