В Иордании акула выпрыгнула из воды и откусила туристу пятку: видео момента

В Иордании акула выпрыгнула из воды и откусила туристу пятку: видео момента

Нападение акул в Акабском заливе случаются очень редко.

Очевидцы случайно засняли событие. Занимаясь парным парасейлингом, мужчина потерял заднюю часть правой стопы, разорвал сухожилия, мышцы и сломал несколько костей.

Об этом пишет AP News.

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Происшествие случилось в Акабском заливе: 37-летний иорданец решил полетать на парашюте с другом, однако они опустились так близко к воде, что акуле удалось выпрыгнуть и откусить часть правой стопы.

После происшествия пострадавшего экстренно доставили в военный госпиталь Принца Хашема, который находится в портовом городе Акаба, где мужчине сделали операцию. Сейчас его состояние оценивают как стабильное. Управление особой экономической зоны Акабы объявило о начале расследования инцидента, поскольку акулы обычно не встречаются на мелководье у иорданского побережья.

Напомним, на Закарпатье парню откусили часть уха. Конфликт произошел на ночной дискотеке.

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