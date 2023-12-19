В Иране перестали работать 70% автозаправок из-за хакерской атаки

За атакой может стоять связанная с Израилем хакерская группа "Хищные воробьи".

В Иране в результате хакерской атаки приостановили работу большинство автоматических заправочных станций.

Об этом информирует Синьхуа.

В сообщении указывается, что для решения проблемы было сформировано несколько рабочих групп, обещающих скоро возобновить работу заправочных станций.

"Технические проблемы на некоторых заправочных станциях страны были вызваны враждебными заговорами, призванными повлиять на благосостояние иранцев", — заявили в Национальной иранской компании по переработке и распределению нефти (NIORDC).

Глава NIORDC Джалил Салари заявил, что в результате излома почти 70% заправочных станций Ирана вышли из строя.

Ряд израильских СМИ сообщили, что за атакой может стоять связанная с Израилем хакерская группа "Хищные воробьи".

"В 2022 году эта группа взяла на себя ответственность за слом крупного сталелитейного завода на юго-западе Ирана", — напоминает Синьхуа.

Напомним, ранее сообщалось, что Иран назвал Украину "черным рынком" оружия для боевиков ХАМАС: в МИД отреагировали.

Кроме того, мы ранее информировали, что Офис генпрокурора установил компанию, производящую БпЛА Shahed для обстрелов Украины.

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