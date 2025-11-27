ТСН в социальных сетях

Курьезы
298
2 мин

В Иране показали новейших "гуманоидных роботов": видео стало вирусным

Гостей выставки высоких технологий встречали «роботы» в белых костюмах и очках, на их одежде были изображены нули и единицы, обозначающие двоичный код.

Богдан Скаврон
Иранские "гуманоидные роботы"

Иранские "гуманоидные роботы" / © скриншот с видео

На высокотехнологичной выставке в Иране продемонстрировали «гуманоидных роботов, созданных с использованием передовых технологий». Как оказалось, на самом деле это были люди в костюмах и гриме.

Об этом пишет издание The Jerusalem Post.

На опубликованных в Сети кадрах видно, что гостей выставки приветствуют «роботы» в белых костюмах и очках, на их одежде изображены нули и единицы, обозначающие двоичный код.

Присмотревшись к «гуманоидам», многие из присутствующих на выставке заметили слишком много человеческого во внешности и поведении: шрамы от угревой сыпи, ровное дыхание и естественное моргание.

Кадры с иранской выставки Kish Inox Tech Expo стали вирусными.

Когда стало понятно, что маскировка раскрыта, артисты описали себя как «набор данных, которые работают вместе в едином коде». Они также добавили, что «способны выполнять задачи, связанные с искусственным интеллектом».

По данным иранского сайта Zoomit, ответственный за развитие высоких хехнологий высокопоставленный чиновник Ирана Хосейн Афшин заявил чиновникам в кулуарах заседания правительства, что этот спектакль был решением частной фирмы.

«Мне известно лишь, что одна из компаний сделала это в рекламных целях. Следовательно, она не отрицает и должна отвечать. Этого не делали организаторы выставки Innotex Kish, и идея использовать людей как роботов не входила в планы выставки», — сказал он.

Напомним, ранее в Москве помпезно представили первого российского человекоподобного робота с искусственным интеллектом. Но запланированная демонстрация грандиозных возможностей российских технологий закончилось публичным позором — робот «Айдол» эпично завалился на сцене.

