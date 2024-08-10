В Иране расшифровали 4000-летние таблички, по которым предсказывали катастрофы, эпидемии и смерти

Ученые расшифровали клинописные таблички, возраст которых составляет около 4000 лет. Эти таблички были найдены более ста лет назад на территории современного Ирана и предположительно происходят из древнего вавилонского города Сиппар. Хотя надписи на всех четырех табличках хорошо сохранились, долгое время их не удавалось прочесть из-за сложности перевода,

Об этом говорится в исследовании, опубликованном в Journal of Cuneiform Studies, сообщает Arkeonews.

В исследовании почетный профессор Лондонского университета Джунко Танигучи удалось установить содержание надписей. Оказалось, что эти тексты содержат пророческие признаки лунных затмений, которые вавилоняне трактовали как символы великих событий, таких, как смерть царя, эпидемии или природные катастрофы.

Указано, что в надписях зафиксированы детали затемнений, такие как время, движение тени Земли, продолжительность и дата явления. Это свидетельствует, что исследование лунных затмений являлось важным аспектом вавилонской астрономии, что привело к созданию многочисленных рукописей на эту тему.

"Эти таблички, относящиеся к среднему и позднему Старовавиллонскому периоду, предоставляют ценную информацию о гаданиях по небесным телам в южной Месопотамии в начале второго тысячелетия до нашей эры", — отметили исследователи.

Королевские советники использовали наблюдение за лунными затмениями для прогнозирования возможных несчастий. Например, затмение с рассветом трактовалось как знак конца династии в городах Аккад, а затмение, начинающееся на юге, предполагало падение Субарта и Аккада.

Вавилонские правители могли избежать предполагаемой судьбы, если прогноз имел отрицательное содержание путем проведения ритуалов, таких как гадание на внутренностях животных, чтобы проверить реальность угрозы. После этого они использовали защитные ритуалы для нейтрализации плохих примет и предотвращения злых сил.

Напомним, ученые обнаружили организм, который спасет экосистему от гибели. Что это за организм и как он сможет предотвратить гибель Земли.

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