В Иране умер самый грязный в мире мужчина: не мылся более полувека (фото)

Мужчина по имени Аму Хаджи прожил одиноким до 94 лет и большую часть жизни избегал купания, боясь заболеть.

Иранец, которого называли самым грязным человеком в мире, умер в возрасте 94 лет спустя несколько месяцев после того, как односельчане впервые за много лет скупали его в ванной.

Об этом во вторник, 25 октября, сообщило иранское агентство IRNA.

Мужчина по имени Аму Хаджи был одинок и более полувека избегал купания, боясь заболеть. Когда много лет назад молодежь в селе пыталась его искупать, он скрылся. Тогда его пригласили проехаться на автомобиле и увезли к реке. Но как только Хаджи понял, что с ним собираются сделать, он выскочил из машины.

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По информации иранских СМИ, в 2013 году о его жизни был снят короткий документальный фильм под названием "Удивительная жизнь Аму Хаджи".

Он скончался в воскресенье, 23 октября, в деревне Дейга в южной провинции Фарс. Смерть наступила вскоре после того, как мужчину, которого называли самым грязным человеком на свете, все же удалось помыть.

"Несколько месяцев назад крестьяне впервые отнесли его в ванную помыться, после чего он заболел", — отметили в агентстве IRNA.

Напомним, житель американской деревни Канаджохари Виверн Флетт обзавелся свиньей в своем доме и называет ее домашней любимицей.

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